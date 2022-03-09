Скандальный каратист Горуна взял в руки автомат и жестко упрекнул Ломаченко

Олимпийский призер пристыдил Василия Ломаченко за "идиотскую молитву" и "ручки из Украины и России"

Станислав Горуна

В первый же день войны Горуна собрал вещи и явился в военную часть. Получил инструктаж, вступил в наряд, а затем попросил отправить его поближе к боевым действиям.

"Сейчас война. Какая разница – ты спортсмен, политик, уборщик, артист? Сейчас вопрос просто в выживании нас как народа. Я физически подготовлен. Быстро реагирую, умею быстро принимать решения. Просил командование отправить меня под Киев или в Одессу – ближе к боевым действиям, чтобы я был полезнее".

Вспомнил Горуна и боксера Василия Ломаченко, который после начала войны разместил у себя в Instagram руки в цветах украинского и российского флагов и молитву.

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"Когда увидел, что Ломаченко выставил эти ручки из Украины и России и еще какую-то идиотскую молитву прописал. Для меня такой шок был. Когда уже началась столь очевидная война. Я ему просто написал: "Вася, ты е***н?".

Станислав прокомментировал факт посещения России после оккупации Крыма. Там он давал мастер-классы по карате.

"По отношению к нашим людям, военным, волонтерам, которые много пожертвовали, чтобы удержать наши границы, когда наша армия была небоеспособной – это был некрасивый и пренебрежительный жест. Конечно, я прекратил такие вещи".

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