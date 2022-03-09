Кличко у гніві! Тільки послухайте його промову після бомбардування пологового будинку та лікарні

Володимир Кличко англійською мовою звернувся до всього світу. Він закликає негайно зупинити Путіна

Володимир Кличко обурений діями путінських військ в Україні / Фото: Getty Images

Пологовий будинок у Маріуполі, лікарня, дитяче відділення та терапія – все це знищено під час авіанальоту російської авіації.

Емоційна реакція на те, що відбувається, від Володимира Кличка:

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"Моє серце обливається кров'ю. Часто кажуть, що перша жертва війни – це правда. Так, так і є. Як ви можете бачити в Росії. Але знаєте що? Найнепереборніші жертви – це діти! Діти гинуть зараз! Подивіться ці фотографії! Це конретний та реальний результат так званої путінської спеціальної операції. Коли він не вбиває цих ангелів, він вбиває їхніх батьків, бабусь та дідусів, знищує їхні будинки, школи.

Нападати на дітей – значить нападати на життя. На саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити ці фотографії, ви не повинні відвертатися. Ви повинні зупинити путінську війну, ЗАРАЗ!".

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Раніше Володимир Кличко в інтерв'ю ВВС розповів про війну, необхідність закрити небо, надавати допомогу Україні та зупинити Путіна. "Ми з братом – мішені!".