Мир в шоке, как украинцы надирают зад Путину. Промоутер Ломаченко жжет напалмом бункерного

Боб Арум высказал журналистам свое мнение о вторжении России в Украину, а также о новоявленном недофюрере из мордора

Ломаченко и Усик защищают Украину от российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

90-летний глава компании Top Rank Promotion Боб Арум многое повидал в своей жизни. Он помнит, как Гитлер завоевывал Европу во время Второй мировой войны.

Но то, что творит российский диктатор в Украине, не вписывается ни в какие рамки.

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"Я очень горжусь всеми украинцами и тем, как они противостоят этому монстру. Я был маленьким мальчиком, когда Гитлер маршировал по Европе и завоевывал одну страну за другой. Я думал, что эти времена минули, но Путин действует бесчестно. И я думаю, все в мире шокированы тем, как украинцы противостоят ему, а сейчас и надирают ему зад", – цитирует Арума vringe.com.

Ломаченко VS Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, сейчас Василий Ломаченко вступил в ряды теоробороны и сосредоточен на защите своего родного города от российских захватчиков.

Ранее Арум заявил, что бой Ломаченко с абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом, который планировался на начало лета, может состоятся ближе к концу года.

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