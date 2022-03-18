Промоутер Джошуа Эдди Хирн намерен организовать боксеру промежуточный бой, который пройдет ориентировочно в июне.
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Хирн дал понять, что не собирается искать Джошуа сильного соперника, чтобы не подвергать его ненужному риску. Вероятно, соперником станет какой-то "мешок" для поднятия бойцовского духа ЭйДжея.
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Аналитики отмечают плохое физическое состояние Джошуа, анализируя его бой против Усика, когда британец едва достоял до конца 12 раунда.
Очевидным соперником видится бывший оппонент Усика 38-летний Дерек Чисора. Он на слуху в Британии и до недавнего времени был довольно конкурентоспособным, но на данный момент проиграл три своих последних боя, пишет boxing247.com.
Кстати, ранее мы писали. что жена Усика готова заплатить за убийство Путина. Екатерина Усик уже не может смотреть на страдания мирных жителей, она готова сама профинансировать ликвидацию президента России.