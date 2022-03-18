Британский боксер Энтони Джоуша анонсировал в соцсетях, что вскоре будет объявлено о его следующем поединке. Экс-чемпион не будет ждать Александра Усика, который защищает родину в терробороне

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер Джошуа Эдди Хирн намерен организовать боксеру промежуточный бой, который пройдет ориентировочно в июне.

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Хирн дал понять, что не собирается искать Джошуа сильного соперника, чтобы не подвергать его ненужному риску. Вероятно, соперником станет какой-то "мешок" для поднятия бойцовского духа ЭйДжея.

Джошуа снова проиграет Усику – уверен Фьюри / Фото: Reuters

Аналитики отмечают плохое физическое состояние Джошуа, анализируя его бой против Усика, когда британец едва достоял до конца 12 раунда.

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Очевидным соперником видится бывший оппонент Усика 38-летний Дерек Чисора. Он на слуху в Британии и до недавнего времени был довольно конкурентоспособным, но на данный момент проиграл три своих последних боя, пишет boxing247.com.

Бой Усик – Чисора / Фото: matchroomboxing

Кстати, ранее мы писали. что жена Усика готова заплатить за убийство Путина. Екатерина Усик уже не может смотреть на страдания мирных жителей, она готова сама профинансировать ликвидацию президента России.