Ломаченко и Усик защищают Украину и остаются лучшими боксерами мира

Два украинца в ТОП-10 – авторитетное издание The Ring составило новый рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Сохранил за собой вторую строчку рейтинга чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик, который сейчас вступил в ряды теробороны Киева и защищает столицу Украины от наступления рашистов.
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Поднялся на одну позицию и теперь на седьмом месте расположился другой олимпийский чемпион и экс-чемпион мира Василий Ломаченко. Сейчас украинец сосредоточен на обороне Белгород-Днестровского.
Возглавляет рейтинг The Ring мексиканец Сауль Альварес.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Сауль Альварес (Мексика)
- Александр Усик (Украина)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Иноуе (Япония)
- Эррол Спенс (США)
- Хуан Фрасиско Эстрада (Мексика)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Джош Тэйлор (Великобритания)
- Роман Гонсалес (Никарагуа)
- Кадзуто Йока (Япония)
Интересно, что сразу четыре страны в ТОП-10 имеют по два своих представителя: Украина, Мексика, США и Япония. Пока наши топ-боксеры сражаются вне ринга за свою свободу и жизнь своих граждан, непобежденный Тарас Шелестюк впервые завершил свой поединок на профи-ринге вничью.