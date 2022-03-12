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Прервана победная серия: непобежденный украинский боксер завершил бой вничью

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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12 марта, 09:42
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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк провел свой 20-й поединок на профи-ринге. Цена вопроса боя – право стать претендентом на звание чемпиона мира
Тарас Шелестюк впервые в своей карьере не смог одержать победу
Тарас Шелестюк впервые в своей карьере не смог одержать победу / Фото: Twitter

В главном поединке вечера в Казино Монреаль встречались два боксера не знавших поражений – украинец Тарас Шелестюк и Габриэль Маэстре из Венесуэлы.

Результат боя должен был определить претендента на титульный бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе (66,7 кг).

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Дебют поединка был за венесуэльским боксером. Лишь начиная с четвертого раунда Шелестюк сумел выровнять поединок, а в конце боя украинец уже доминировал.

В итоге – 10 раундов поединка не смогли определить сильнейшего. Судьи выставили следующие оценки: 97-93 Шелестюк, 96-94 Маэстре и 95-95.

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Таким образом, 36-летний украинец впервые на профессиональном уровне не завершил бой победой. Это его первая ничья из 20 проведенных поединков, поражений не было.

Несколько дней назад Шелестюк назвал происходящее в эти дни в Украине истреблением и геноцидом украинского народа:

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Путин, Лукашенко, российское правительство, российская армия, белорусская армия и все люди которые поддерживают этот ужас, виноваты в этом преступлении против человечества. За истребление и геноцид украинского народа, ваши жалкие душонки вечно будут гореть в аду, твари. Хотя вы и так уже давным давно там, у вас нет души… А мы выстоим, я верю в это! И затем дадим вам такой п*зды, что мало вам, суки не покажется!

Тарас Шелестюк уверен в нашей победе
Тарас Шелестюк уверен в нашей победе

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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