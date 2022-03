Прервана победная серия: непобежденный украинский боксер завершил бой вничью

В главном поединке вечера в Казино Монреаль встречались два боксера не знавших поражений – украинец Тарас Шелестюк и Габриэль Маэстре из Венесуэлы.

Результат боя должен был определить претендента на титульный бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе (66,7 кг).

Дебют поединка был за венесуэльским боксером. Лишь начиная с четвертого раунда Шелестюк сумел выровнять поединок, а в конце боя украинец уже доминировал.

Maestre is bringing the fight to Shelestyuk here in Montreal! #Probellum | GYM pic.twitter.com/T1dhAdG5FQ