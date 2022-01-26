Украинец, перед которым преклонил колено Микки Рурк, узнал дату следующего боя

За своей двадцатой победой на профи-ринге бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Тарас Шелестюк выйдет в марте

Тарас Шелестюк и Микки Рурк / Фото: Коллаж: Сегодня

Непобедимый Тарас Шелестюк, выступающий в рамках первого полусреднего веса, проведет следующий поединок 11 марта в Канаде.

Об этом сообщает Luckypunchnet.

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Правда, имя соперника 36-летнего Шелестюка пока не известно.

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Напомним, Шелестюк становился чемпионом мира-2011 среди любителей и бронзовым призером Олимпиады-2012, после чего добыл 19 побед на профи-ринге, не потерпев ни одного поражения.

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Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Не так давно Шелестюк, проживающий в Калифорнии, провел короткий спарринг со звездой Голливуда Микки Рурком – после серии замахов от украинца актер преклонил перед Тарасом колено.