Перервано переможну серію: непереможений український боксер завершив бій унічию

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк провів свій 20-й поєдинок на профі-рингу. Ціна питання бою – право стати претендентом на звання чемпіона світу

Тарас Шелестюк вперше у своїй кар'єрі не зміг здобути перемогу / Фото: Twitter

В головному поєдинку вечора у Казіно Монреаль зустрічалися два боксери, які не знали поразок – українець Тарас Шелестюк та Габріель Маестре з Венесуели.

Результат бою мав визначити претендента на титульний бій за звання чемпіона світу у напівсередній вазі (66,7 кг).

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Дебют поєдинку був за венесуельським боксером. Лише з четвертого раунду Шелестюк зумів вирівняти поєдинок, а наприкінці бою українець уже домінував.

Maestre bringing the fight to Shelestyuk here в Montreal! #Probellum | GYM pic.twitter.com/T1dhAdG5FQ - Probellum (@probellum) March 12, 2022

У підсумку – 10 раундів поєдинку не змогли визначити найсильнішого. Судді виставили такі оцінки: 97-93 Шелестюк, 96-94 Маестре та 95-95.

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Таким чином 36-річний українець вперше на професійному рівні не завершив бій перемогою. Це його перша нічия з 20-ти проведених поєдинків, поразок не було.

Кілька днів тому Шелестюк назвав те, що відбувається цими днями в Україні винищенням та геноцидом українського народу:

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Путін, Лукашенко, російський уряд, російська армія, білоруська армія і всі люди, які підтримують цей жах, винні у цьому злочині проти людства. За винищення та геноцид українського народу, ваші жалюгідні душонки вічно горітимуть у пеклі, тварюки. Хоча ви й так уже давно там, у вас немає душі... А ми вистоємо, я вірю в це! І потім дамо вам такої п*зди, що мало вам, суки, не здасться!