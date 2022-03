Перервано переможну серію: непереможений український боксер завершив бій унічию

В головному поєдинку вечора у Казіно Монреаль зустрічалися два боксери, які не знали поразок – українець Тарас Шелестюк та Габріель Маестре з Венесуели.

Результат бою мав визначити претендента на титульний бій за звання чемпіона світу у напівсередній вазі (66,7 кг).

Дебют поєдинку був за венесуельським боксером. Лише з четвертого раунду Шелестюк зумів вирівняти поєдинок, а наприкінці бою українець уже домінував.

Maestre bringing the fight to Shelestyuk here в Montreal! #Probellum | GYM pic.twitter.com/T1dhAdG5FQ