Український боксер обіцяє: ми наваляємо Путіну і Лукашенку

Непереможений боксер Тарас Шелестюк назвав те, що відбувається, знищенням та геноцидом українського народу

Тарас Шелестюк упевнений у нашій перемозі

Тарас живе та проводить бої у США. Наступний його поєдинок заплановано на 11 березня у Канаді. Сьогодні в Instagram він записав ролик на підтримку українського народу.

Суми та вся Україна, я вами пишаюся! Весь світ і я зокрема захоплюється вашою стійкістю, силою волі, мужністю, самовідданістю та єднанням українського народу перед ворогом, який прийшов до нашого дому та несе руйнування, смерті цивільних людей, смерті дітей. Це велика трагедія для нашої країни, всієї Європи та всього світу.

Реклама

Путін, Лукашенко, російський уряд, російська армія, білоруська армія і всі люди, які підтримують цей жах, винні у цьому злочині проти людства. За знищення та геноцид українського народу, ваші жалюгідні душонки вічно горітимуть у пеклі, тварюки. Хоча ви й так уже давно там, у вас немає душі…

А ми вистоїмо, я вірю в це! І потім дамо вам такої пізди, що мало вам, суки, не здасться!

Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!

Реклама

P.S. Хочу висловити слова вдячності нашій армії, нашому президентові за стійкість і за те, що вони з народом, а також теробороні і всім і кожному, хто бере участь у захисті нашої красивої та чудової України.

Як фанати всього світу підтримують Україну.