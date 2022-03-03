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Украинский боксер обещает: мы наваляем Путину и Лукашенко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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3 марта, 20:23
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Непобежденный боксер Тарас Шелестюк назвал происходящее истреблением и геноцидом украинского народа
Тарас Шелестюк уверен в нашей победе
Тарас Шелестюк уверен в нашей победе

Тарас живет и проводит бои в США. Следующий его поединок запланирован на 11 марта в Канаде. Сегодня в Instagram он записал ролик в поддержку украинского народа.

Сумы и вся Украина, я вами горжусь! Весь мир и я в том числе восхищается вашей стойкостью, силой воли, мужеством, самоотверженностью и единением украинского народа перед лицом врага, который пришел в наш дом и несет разрушения, смерти гражданских людей, смерти детей. Это большая трагедия для нашей страны, всей Европы и всего мира.

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Путин, Лукашенко, российское правительство, российская армия, белорусская армия и все люди которые поддерживают этот ужас, виноваты в этом преступлении против человечества. За истребление и геноцид украинского народа, ваши жалкие душонки вечно будут гореть в аду, твари. Хотя вы и так уже давным давно там, у вас нет души…

А мы выстоим, я верю в это! И затем дадим вам такой пизды, что мало вам, суки не покажется!

Слава Україні! Героям Слава! Все буде Україна!

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P.S. Хочу выразить слова благодарности нашей армии, нашему президенту за стойкость и за то, что они с народом, а так же теробороне и всем и каждому, кто принимают участие в защите нашей красивой и замечательной Украины.

Как фанаты всего мира поддерживают Украину – подборка фото

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