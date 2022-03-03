Фанаты всей планеты – с Украиной! Эмоциональные фото со стадионов мира

Восьмой день в Украине идет война, развязанная Россией против нашего народа. Вчера в ООН приняли резолюцию с требованием к агрессору прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска с чужого государства.
Российский спорт – под запретом. Российским спортсменам, сборным, федерациям – полный бан.
Поддержка нашей страны видна на спортивных аренах по всему миру. Вот лишь несколько примеров:
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Все фото – агентство Reuters