Фанаты всей планеты – с Украиной! Эмоциональные фото со стадионов мира

Болельщики из Великобритании, Германии, Ирландии, США и других стран солидарны с Украиной. Подборка фото со спортивных арен

Фанаты всего мира - с Украиной! / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Восьмой день в Украине идет война, развязанная Россией против нашего народа. Вчера в ООН приняли резолюцию с требованием к агрессору прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска с чужого государства.

Российский спорт – под запретом. Российским спортсменам, сборным, федерациям – полный бан.

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Поддержка нашей страны видна на спортивных аренах по всему миру. Вот лишь несколько примеров:

Милуоки, США. Болельщики местного баскетбольного клуба

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Борхэмвуд, Великобритания. Матч женских команд Арсенал – Ридинг

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Бохум, Германия. Четвертьфинал Кубка Германии Бохум – Фрайбург

Лутон, Великобритания. Матч Лутон – Челси в Кубке Англии

Саутгемптон, Великобритания. Матч Саутгемптон – Вест Хэм

Гамбург, Германия. Матч Кубка Германии Гамбург – Карлсруэ

Хольменколлен, Норвегия. Автобусы российской сборной по лыжным гонкам украсили украинской символикой

Лондон, Великобритания. Кристал Пэлас – Сток Сити в Кубке

Милан, Италия. Полуфинал Кубка Италии Интер – Милан

Питерборо, Великобритания. Матч Питерборо – Манчестер Сити в Кубке Англии

Барнли, Великобритания. Матч Барнли – Лестер

Карсон, США. Матч Лос-Анджелес Гэлакси и Нью-Йорк Сити в американской лиге MLS

Колледж Парк, США. Американский футбол

Рим, Италия. Матч Лацио – Наполи

Аугсбург, Германия. Матч Аугсбург – Боруссия Дортмунд

Лондон, Великобритания. Матч Челси – Ливерпуль

Дублин, Ирландия. Матч по регби между сборными Ирландии и Италии

Коламбус, США. Матч американской лиги MLS

Все фото – агентство Reuters