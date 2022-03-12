Руки прочь от Украины! Новый удар Усика по оккупанту

В первые дни войны украинский боксер Александр Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать свою Родину от российских оккупантов.
Но это не вся помощь Украине от знаменитого боксера. Теперь Александр Усик решил помочь народу и финансово.
В своем Instagram Усик представил футболку, купив которую, каждый может поддержать украинский народ в борьбе с путинскими орками.
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"Руки прочь от Украины! Мы создали лимитированную линию одежды для поддержки украинцев, находящихся в опасности и нуждающихся в экстренной помощи.
Вся прибыль будет пожертвована", – написал Усик.
Ранее мы сообщали, что катмен Усика Расс Анбер заявил, что пока не закончится война России против Украины, Александр не будет проводить бои.
"Я не вижу ситуации, при которой Усик вернулся бы в ринг во время войны. Этого не будет. Как вы себе представляете, что Усик или Ломаченко сейчас скажут, что едут из страны, так как скоро бой? Такого не будет".