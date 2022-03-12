Руки прочь от Украины! Новый удар Усика по оккупанту

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик анонсировал масштабный проект в поддержку украинцев

Усик начал сбор средств в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

В первые дни войны украинский боксер Александр Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать свою Родину от российских оккупантов.

Но это не вся помощь Украине от знаменитого боксера. Теперь Александр Усик решил помочь народу и финансово.

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В своем Instagram Усик представил футболку, купив которую, каждый может поддержать украинский народ в борьбе с путинскими орками.

"Руки прочь от Украины! Мы создали лимитированную линию одежды для поддержки украинцев, находящихся в опасности и нуждающихся в экстренной помощи. Вся прибыль будет пожертвована", – написал Усик.

Ранее мы сообщали, что катмен Усика Расс Анбер заявил, что пока не закончится война России против Украины, Александр не будет проводить бои.

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