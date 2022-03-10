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Усик в теробороне. Что будет с боем-реваншем против Энтони Джошуа?

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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10 марта, 23:35
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Вероятнее всего, что в мае-июне Джошуа проведет промежуточный бой против боксера из ТОП-10 рейтинга. А поединок против Усика будет перенесен на конец года
Реванш Усик - Джошуа едва ли состоится в ближайшее время
Реванш Усик - Джошуа едва ли состоится в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

В первой половине 2022 года (май-июнь) должен был состояться бой-реванш Усик – Джошуа. Но война, развязанная российскими войсками против Украины, сорвала все планы. Украинский чемпион, которого старт боевых действий застал за границей, вернулся в Киев и вступил в тероборону.

Что теперь будет с боем Усик – Джошуа?

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Первый бой выиграл украинский боксер. Ситуацию с реваншем в комментарии TalkSport прояснил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

Ожидание ответа от команды Усика

Я разговаривал с промоутером Усика Александром Красюком сегодня утром. Трудно сейчас организовать их бой. Представьте, что сейчас происходит в жизни Усика и Красюка. Я не думаю, что Усик сейчас думает о бое с Энтони Джошуа.

Я сказал Красюку: "Мы берем бой с Усиком, мы не хотим другого. Если ему понадобится больше времени, до сентября или октября, мы провели бы другой поединок. Джошуа хочет сразиться в конце мая – первой неделе июня. Так что если вы согласны с этим – прекрасно. Если нет, мы полностью уважаем ваше мнение и дадим вам больше времени". Я думаю, что Алекс и Усик поговорят в течение следующих 24-48 часов. Кажется, ему понадобится больше времени, и это ясно.

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Усик вступил в тероборону
Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

Промежуточные соперники для Джошуа

Мы должны посмотреть на ругих потенциальных соперников для промежуточного боя. Джошуа говорил о Луисе Ортисе, Отто Валлине (левша, как и Усик, в этом есть смысл), Джо Джойсе и даже Деонтее Уайлдере. Если бы вы сейчас спросили Энтони, кто его самый лучший выбор, думаю, он выбрал бы Уайлдера. Но ведь это не промежуточный бой, давайте будем честными.

Одно можно сказать наверняка: он будет драться с кем-то из ТОП-10 тяжеловесов. Кстати, я не думаю, что Энтони должен сразиться с боксерами, которых он назвал. Я не говорю, что мы должны биться со слабым соперником, но я спросил Энтони, есть ли смысл драться с теми, кого он назвал, когда у нас готов большой бой с Усиком. Джошуа ответил "Да".

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Джошуа готов подождать Усика
Джошуа готов подождать Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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