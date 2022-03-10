Усик сейчас в опасности! Промоутер переживает за боксера

Боб Арум сказал, с кем будет драться Тайсон Фьюри, и рассказал, что следит за новостями из Украины, где в теробороне Усик и Ломаченко

Арум следит за украинскими боксерами / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный американский промоутер Боб Арум, который работает с Тайсоном Фьюри, назвал его следующих потенциальных соперников.

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Если Фьюри победит Диллиана Уайта, то далее встретится с Энтони Джошуа или Александром Усиком. А потом проведет показательный поединок с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я думаю, если Фьюри выиграет бой с Уайтом, то встретится либо с Джошуа, либо с Усиком. Усик мой друг, поэтому я постоянно слежу за новостями, связанными с ним и его страной. К сожалению, он сейчас в опасности. Александр живет очень близко от Киева и служит в силах теробороны, как и Ломаченко.

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А главным боем следующего года будет встреча с чемпионом UFC. Это будет потрясающее противостояние", – цитирует Арума fightnews.info.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт проведут поединок 23 апреля на "Уэмбли" в Лондоне.

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