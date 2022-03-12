Руки геть від України! Новий удар Усика по окупанту

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик анонсував масштабний проект на підтримку українців

Усик почав збір коштів на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

У перші дні війни український боксер Олександр Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати свою Батьківщину від російських окупантів

Але це не вся допомога Україні від знаменитого боксера. Тепер Олександр Усик вирішив допомогти народу і фінансово.

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У своєму Instagram Усик представив футболку, купивши яку кожен може підтримати український народ у боротьбі з путінськими орками.

"Руки геть від України! Ми створили лімітовану лінію одягу для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги. Весь прибуток буде пожертвуваний", – написав Усик.

Раніше ми повідомляли, що катмен Усика Расс Анбер заявив, що поки не закінчиться війна Росії проти України Олександр не проводитиме бої.

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