Британський боксер Ентоні Джоуша анонсував у соцмережах, що незабаром буде оголошено про його наступний поєдинок. Ексчемпіон не чекатиме Олександра Усика, який захищає батьківщину в теробороні

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер Джошуа Едді Гірн має намір організувати боксеру проміжний бій, який пройде орієнтовно у червні.

Читайте також: Усік – захисник України. Мер Києва подякував чемпіону за відданість

Реклама

Гірн дав зрозуміти, що не збирається шукати для Джошуа сильного суперника, щоб не наражати його на непотрібний ризик. Ймовірно, суперником стане якийсь "мішок" для підняття бійцівського духу ЕйДжея.

Джошуа знову програє Усику – впевнений Ф'юрі / Фото: Reuters

Аналітики відзначають поганий фізичний стан Джошуа, аналізуючи його бій проти Усика, коли британець ледве дістався кінця 12 раунду.

Реклама

Очевидним суперником бачиться колишній опонент Усика 38-річний Дерек Чісора. Він на слуху у Британії і донедавна був досить конкурентоспроможним, але на даний момент програв три свої останні бої, пише boxing247.com.

Бій Усик – Чісора / Фото: matchroomboxing

До речі, ми писали раніше. що дружина Усика готова заплатити за вбивство Путіна. Катерина Усик вже не може дивитися на страждання мирних жителів, вона готова сама профінансувати ліквідацію президента Росії.