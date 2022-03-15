Дружина Усика готова заплатити за вбивство Путіна

Катерина Усик вже не може дивитися на страждання мирних жителів, вона готова сама профінансувати ліквідацію президента Росії

Дружина боксера не вибачить Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика дуже тяжко переживає напад Росії на Україну.

Днями, Катерина гостро відреагувала на обстріл Святогірська. Там, втікаючи від "русского мира", ховалися біженці із міста Ізюма.

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Тепер дівчина не стримала емоцій після бомбардування Києва.

"Це моє місто! Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його шавками!" – написала Катерина Усик.

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Раніше сьогодні Олександр Усик анонсував проєкт на підтримку українців. У своєму Instagram боксер представив футболку, купивши яку. кожен може підтримати український народ у боротьбі з путінськими орками.