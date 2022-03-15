Дружина Усика готова заплатити за вбивство Путіна

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика дуже тяжко переживає напад Росії на Україну.
Днями, Катерина гостро відреагувала на обстріл Святогірська. Там, втікаючи від "русского мира", ховалися біженці із міста Ізюма.
Тепер дівчина не стримала емоцій після бомбардування Києва.
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"Це моє місто! Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його шавками!" – написала Катерина Усик.
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Раніше сьогодні Олександр Усик анонсував проєкт на підтримку українців. У своєму Instagram боксер представив футболку, купивши яку. кожен може підтримати український народ у боротьбі з путінськими орками.