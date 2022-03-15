Жена Усика готова заплатить за убийство Путина

Екатерина Усик уже не может смотреть на страдания мирных жителей, она готова сама профинансировать ликвидацию президента России

Жена боксера не просит Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика очень тяжело переживает нападение России на Украину.

На днях, Екатерина остро отреагировала на обстрел Святогорска. Там, убегая от "русского мира", прятались беженцы из города Изюма.

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Теперь же девушка не сдержала эмоций после бомбардировки Киева.

"Это мой город! Готова сама уже заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным! И его шавками!" – написала Екатерина Усик.

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Ранее сегодня Александр Усик анонсировал проект в поддержку украинцев. В своем Instagram боксер представил футболку, купив которую, каждый может поддержать украинский народ в борьбе с путинскими орками.