Усик – захисник України. Київський міський голова подякував чемпіону за відданість

Легендарний український боксер Віталій Кличко підтримав вибір Олександра Усика вступити до тероборони

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Столиця України продовжує тримати оборону, попри постійні підлі удари рашистських військ. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово заявляв про готовність міста до атак ворога. Вдячний легендарний український боксер і кожному громадянину, який став на захист своєї Батьківщини. Зокрема, й спортсменам, які взяли в руки зброю для боротьби проти окупантів.

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Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю Українській правді Віталій Кличко категорично висловився про діяльність та мужність чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Попри одіозні заяви та неоднозначну позицію українця в минулому, початок війни показав справжнього Усика.

"Я з Олександром спілкувався, але можу сказати, що йому не наставник. Він досить доросла людина, яка вже досягла багато в житті, у спорті. Багато українців не могли зрозуміти, кого він насправді підтримує. Він записався в територіальну оборону, зробив чітку заяву, що він на Батьківщині, захищатиме її. Я після цього із Сашком спілкувався, подякував йому. Мені було приємно. Я йому зателефонував, подякував за це. Це було щиро від Сашка. Це важливо, бо Сашко є авторитетом не лише в Україні, а й багато росіян дивляться на його позицію".

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Нагадаємо, що Олександр Усік маже з перших днів війни у теробороні столиці України, як і багато інших українських спортсменів.