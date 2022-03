Ломаченко відмовився від поєдинку із Камбососом. У Василя зараз важливіший бій

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко ухвалив рішення відмовитися від титульного поєдинку з Джорджем Камбососом та залишитися в Україні.

Промоутер австралійця Лу Дібелла повідомив ESPN , з посиланням на слова менеджера українця Егіса Клімаса:

Джордж Камбосос відреагував на рішення українського боксера:

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country please stay safe and once i wipe floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless