Ломаченко відмовився від поєдинку із Камбососом. У Василя зараз важливіший бій

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко ухвалив рішення відмовитися від титульного поєдинку з Джорджем Камбососом та залишитися в Україні.

Промоутер австралійця Лу Дібелла повідомив ESPN , з посиланням на слова менеджера українця Егіса Клімаса:

"Егіс подякував мені та Джорджу за шанс битися за всі титули та окремо за те, що ми погодилися трохи довше почекати, враховуючи те, що відбувається в Україні.

У мене спалахнула днями надія – я почув, що український уряд дозволив Ломаченку виїзд із країни для підготовки до бою. Але коли ми так і не дочекалися остаточного підтвердження від Top Rank та Клімаса, то все самі зрозуміли – очевидно, що у Ломаченка зараз набагато важливіші справи порівняно з боксом".