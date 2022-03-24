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Спадкоємець Ломаченка: український боксер з Білгород-Дністровського виграв золото Чемпіонату Європи

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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24 березня, 10:02
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Юрій Захарєєв став чемпіоном Європи (U-22) з боксу. Також золото турніру в активі Кароліни Махно
Захарєєв йде стопами Ломаченка
Захарєєв йде стопами Ломаченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Дорога молодим! Поки Василь Ломаченко захищає Україну від рашистів, поставивши професійну кар'єру на другий план , його молодий та перспективний земляк Юрій Захарєєв продовжує підкорювати боксерський світ.

Юрій Захарєєв
Юрій Захарєєв / Фото: Федерація боксу України

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Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу
Українець Юрій Захарєєв вийшов у фінал ЧС-2021 з боксу / Фото: Федерація боксу України

19-річний представник Білгород-Дністровського став чемпіоном Європи з боксу серед спортсменів до 22 років. Золото у Хорватії Захарєєв виборов у фінальному поєдинку проти валійця Гарана Крофта у ваговій категорії до 71 кг. Втім, цей успіх не став несподіванкою, адже Юрій Захарєєв чинний чемпіон світу з боксу серед дорослих.

Чемпіонат Європи (U-22) виявився також золотим для українки Кароліни Махно, яка перемогла у ваговій категорії до 75 кг. Загалом на континентальних змаганнях Україна виборола 10 нагород:

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  • Золото: Юрій Захарєєв (71 кг), Кароліна Махно (75 кг)
  • Срібло: Андрій Єфимович (48 кг), Іван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)
  • Бронза: Ельмір Набієв (54 кг), Василь Ткачук (+92 кг), Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг), Олеся Крисюк (81 кг)

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

На профі-рингу свою кар'єру продовжить Олександр Усік, який покинув Україну під час війни для підготовки до наступного бою .

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Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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