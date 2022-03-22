Олександр Усик покине Україну під час війни

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик поїде з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.
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Про це повідомив у Twitter експерт Майк Копінджер.
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Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.
Потрібно зазначити, що у воєнний час Олександр Усик може цілком легально покинути Україну – у нього троє дітей. Дочка Єлизавета (2010 р.н.) та двоє синів – Кирило (2013) та Михайло (2015).
Український боксер Василь Ломаченко не збирається залишати країну найближчим часом. Він вирішив відмовитися від титульного поєдинку з Джорджем Камбососом.
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