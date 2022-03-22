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Олександр Усик покине Україну під час війни

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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22 березня, 23:03
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Український боксер може не переносити реванш із Ентоні Джошуа та провести чемпіонський поєдинок, незважаючи на війну
Усику не заборонено виїзжати з України
Усику не заборонено виїзжати з України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик поїде з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.

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Про це повідомив у Twitter експерт Майк Копінджер.

Поєдинок Усик – Джошуа планується на кінець травня чи початок червня. Перший бій виграв Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.

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Потрібно зазначити, що у воєнний час Олександр Усик може цілком легально покинути Україну – у нього троє дітей. Дочка Єлизавета (2010 р.н.) та двоє синів – Кирило (2013) та Михайло (2015).

Український боксер Василь Ломаченко не збирається залишати країну найближчим часом. Він вирішив відмовитися від титульного поєдинку з Джорджем Камбососом.

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Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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