Наша воля сильніша за зброю! Кличко розповів американцям про реалії війни в Україні

Легендарний боксер Володимир Кличко розповів у прямому ефірі, як українці протистоять збройному вторгненню окупантів

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Володимир Кличко продовжує виконувати свою головну місію під час війни. Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі розповів американцям у подробицях, що відбувається в Україні. Також він розповів в ефірі каналу FOX Business про героїзм українського народу:

"Я думаю, російський уряд прорахувався, коли вирішив розпочати цю війну. Вони думали, що захоплять нас через 2-3 дні. Так званий бліцкриг не пройшов. Вони думали, що ми вітатимемо російську армію, але цього не сталося. В окупованих містах люди виходять із українськими прапорами перед російськими танками та показують: "Це Україна, вирушайте додому. Вам тут нічого робити. Це наша країна, просто йдіть додому". Мирні люди без зброї демонструють, що ми українці."

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Крім того, Володимир Кличко заявив, чому всі українці готові йти до своєї перемоги: