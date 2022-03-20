Наша воля сильніша за зброю! Кличко розповів американцям про реалії війни в Україні

Володимир Кличко продовжує виконувати свою головну місію під час війни. Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі розповів американцям у подробицях, що відбувається в Україні. Також він розповів в ефірі каналу FOX Business про героїзм українського народу:
"Я думаю, російський уряд прорахувався, коли вирішив розпочати цю війну. Вони думали, що захоплять нас через 2-3 дні. Так званий бліцкриг не пройшов. Вони думали, що ми вітатимемо російську армію, але цього не сталося.
В окупованих містах люди виходять із українськими прапорами перед російськими танками та показують: "Це Україна, вирушайте додому. Вам тут нічого робити. Це наша країна, просто йдіть додому". Мирні люди без зброї демонструють, що ми українці."
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Крім того, Володимир Кличко заявив, чому всі українці готові йти до своєї перемоги:
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"Це наша земля, наш дім. Це місце, де наші діти ходять до дитячого садка та школи. Тут ми будуємо своє майбутнє, проживаємо свої життя. Тут поховані наші батьки.
Це наш дім, тому ніщо не змусить нас втекти чи рятуватися, щоби вижити. Ні, ми захищатимемо себе. Ми залишатимемося сильними, тому що наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію".