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Наша воля сильнее оружия! Кличко поведал американцам о реалиях войны в Украине

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20 марта, 14:48
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Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал в прямом эфире, как украинцы противостоят вооруженному вторжению оккупантов
Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото: Instagram

Владимир Кличко продолжает выполнять свою главную миссию во время войны. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе рассказал американцам в подробностях, что происходит в Украине. Также он поведал в эфире канала FOX Business о героизме украинского народа:

"Я думаю, российское правительство просчиталось, когда решило начать эту войну. Они думали, что захватят нас через 2-3 дня. Так называемый блицкриг не прошел. Они думали, что мы будем приветствовать русскую армию, но этого не случилось.

В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками и показывают: "Это Украина, отправляйтесь домой. Вам здесь нечего делать. Это наша страна, просто уходите домой". Мирные люди без оружия демонстрируют, что мы являемся украинцами."

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Кроме того, Владимир Кличко заявил, почему все украинцы готовы идти к своей победе:

"Это наша земля, наш дом. Это место, где наши дети ходят в детский садик и школу. Здесь мы строим свое будущее, проживаем свои жизни. Здесь похоронены наши родители.

Это наш дом, поэтому ничто не заставит нас сбежать или спасаться, чтобы выжить. Нет, мы будем защищать себя. Мы будем оставаться сильными, потому что наша воля сильнее любого оружия и любой армии."

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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