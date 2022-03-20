Наша воля сильнее оружия! Кличко поведал американцам о реалиях войны в Украине

Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал в прямом эфире, как украинцы противостоят вооруженному вторжению оккупантов

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Владимир Кличко продолжает выполнять свою главную миссию во время войны. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе рассказал американцам в подробностях, что происходит в Украине. Также он поведал в эфире канала FOX Business о героизме украинского народа:

"Я думаю, российское правительство просчиталось, когда решило начать эту войну. Они думали, что захватят нас через 2-3 дня. Так называемый блицкриг не прошел. Они думали, что мы будем приветствовать русскую армию, но этого не случилось. В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками и показывают: "Это Украина, отправляйтесь домой. Вам здесь нечего делать. Это наша страна, просто уходите домой". Мирные люди без оружия демонстрируют, что мы являемся украинцами."

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Кроме того, Владимир Кличко заявил, почему все украинцы готовы идти к своей победе: