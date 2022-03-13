Тепер їм нема де жити. Кличко-молодший показав світові величезну кількість біженців

Відомий український боксер продовжує показувати всі реалії воєнних злочинів країни-агресора

Олімпійський чемпіон та екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко продовжує підтримувати українців. Основною місією українського суперваговика є правдиве висвітлення всіх подій для світової громадськості.

Звернення Володимира Кличка

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У новому зверненні український боксер показав людей, які залишилися без житла та всіх благ звичайного життя.

"Так зараз виглядає життя українського народу, який шукає притулок після того, як російська армія обстріляла їхні міста, зруйнувала будинки, позбавивши їх фактично всього. Вони бояться сигналів тривоги, які попереджають про нові обстріли. Будь ласка, продовжуйте допомагати!"

Володимир Кличко далеко не вперше емоційно висловився на адресу окупантів . Разом зі своїм братом, мером столиці України Віталієм Кличком, легендарний боксер підтримує киян та постійно відвідує різноманітні об'єкти інфраструктури.

Зараз у столиці України перебуває велика кількість біженців з Київської області, які змогли вибратися з-під обстрілів та терору орків.