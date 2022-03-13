Теперь им негде жить. Кличко-младший показал миру огромное количество беженцев

Известный украинский боксер продолжает показывать все реалии военных преступлений страны-агрессора

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко продолжает поддерживать украинцев. Основной миссией украинского супертяжа является правдивое освещение всех событий для мировой общественности.

Обращение Владимира Кличко

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В новом обращении украинский боксер показал людей, которые остались без жилья и всех благ обычной жизни.

"Так сейчас выглядит жизнь украинского народа, который ищет убежище после того, как российская армия обстреляла их города, разрушила дома, лишив их фактически всего. Они боятся сигналов тревоги, которые предупреждают о новых обстрелах. Пожалуйста, продолжайте помогать!"

Владимир Кличко уже ни раз эмоционально высказывался в адрес оккупантов. Вместе со своим братом, мэром столицы Украины Виталием Кличко, легендарный боксер поддерживает киевлян и постоянно посещает различные объекты инфраструктуры.

Сейчас в столице Украины находится большое количество беженцев из Киевской области, которые смогли выбраться из-под обстрелов и террора орков.