У Криму Росія робила теракти! Одкровення дружини Усика

У 2014 році Путін розпочав війну з Україною / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Дружина Усика готова заплатити за вбивство Путіна. Катерина ненавидить диктатора з того часу, як Росія окупувала Крим.

"Поки до 2014 року я жила в українському Криму, то у нас ніколи не було терактів. Не мінували школи, суди, аеропорт.

Усе скінчилося, коли прийшла Росія. А точкою відліку був Керч. Школа в яку зайшов хлопець та розстріляв учнів. Людей тупо тримають у страху, що літак впаде, так випадково.

Росія ніколи нахрін нікому не була потрібна, і всі теракти робили самі. Тримаючи людей у постійному стресі.

Подумайте, росіяни", – написала Катерина у своєму Instagram.