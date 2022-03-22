В Крыму Россия совершала теракты! Откровения жены Усика

Жена Усика готова заплатить за убийство Путина. Екатерина ненавидит диктатора с тех пор, как Россия оккупировала Крым.
"Пока до 2014 года я жила в украинском Крыму, то у нас никогда не было терактов. Не минировали школы, суды, аэропорт.
Все закончилось, когда пришла Россия. А точкой отсчета был Керчь. Школа в которую зашел парень и расстрелял учеников. Людей тупо держат в страхе, то самолет упадет, так случайно.
Россия никогда нахрен никому нужна не была, и все теракты делали сами. Держа людей в постоянном стрессе.
Задумайтесь, россияне", – написала Екатерина в своем Instagram.
Ранее, Екатерина остро отреагировала на обстрел Святогорска. Там, убегая от "русского мира", прятались беженцы из города Изюма.