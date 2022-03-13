Россия будет гореть в аду. Жена украинского чемпиона отреагировала на обстрел Святогорска

Екатерина Усик осудила бомбардировку Свято-Успенской Святогорской лавры и жестко высказалась о рашистах

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Жена украинского чемпиона мира по версиям WBO, IBO и IBF Александра Усика эмоциональными сторис в Instagram высказалась в адрес оккупантов.

Екатерина Усик не видит ничего святого в действиях орков, которые обстреляли Святогорскую лавру. Там, убегая от "русского мира", прятались беженцы из города Изюма.

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/ Фото: Instagram usykkate1

"Россия будет гореть в аду" – такую подпись использовала супруга украинского боксера на одной из фотографий пострадавшего храма.

/ Фото: Instagram usykkate1

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"Этому не будет прощения!!! Никогда. Бог все видит" – так Екатерина Усик напомнила о безбожности российских фашистов.

/ Фото: Instagram usykkate1

"...московская дала добро..." – а так жена боксера высказалась о "кремлевской" церкви.

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Напомним, что вечером 12 марта оккупанты нанесли авиаудар по Свято-Успенской Святогорской лавре.