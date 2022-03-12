Усик обратился к россиянам: что сказал популярный боксер

У чемпиона по боксу много фанатов в России. Он попытался достучаться до них, рассказав правду об агрессии орков

Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик популярен и имеет подписчиков в России и Беларуси. Сегодня он записал эмоциональное видео, в котором рассказал им о развязанной российскими войсками жестокой войне.

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За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города. Ровняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города!

При этом, цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и то что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум уже обозлены на вас за ваши действия.

Вы знаете, люди, Господь противится гордым людям и он способствует тем, кто любит, кто дарит любовь! И он противится тем, кто заставляет любить. Мы на своей земле! На своей православной Украинской Земле!

Мы отстроим нашу Украину! Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой, цветучей Неньки!

Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который стал на защиту своей страны – Большое спасибо!

Не обошлось в обращении Усика без религиозной темы.

Пожалуйста, молитесь Господу Богу за свою страну и свои души. Сейчас начался Великий Пост. Я понимаю, что сложно держать пост или в принципе его невозможно на данный момент держать. Но молитесь, пожалуйста, перед каждым выходом из дома! Военным нашим, ВСУ, теробороне и всем тем ребятам ,которые защищают нашу страну!

Ребята! Если кто из вас прибегает к Всевышнему, Господу нашему Иисусу Христу в жизни, пожалуйста, обращайтесь к нему и он нам обязательно поможет! Потому что он видит, он видит то, что происходит, и он нас обязательно защитит! Потому что мы молимся и все у нас будет Слава Богу! Ребята! Слава Богу за Украину! Всем добра!

Ранее сегодня Александр Усик анонсировал проект в поддержку украинцев. В своем Instagram Усик представил футболку, купив которую, каждый может поддержать украинский народ в борьбе с путинскими орками.