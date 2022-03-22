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Александр Усик покинет Украину во время войны

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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22 марта, 23:03
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Украинский боксер может не переносить реванш с Энтони Джошуа и провести чемпионский поединок, несмотря на войну
Усику не запрещено выезжать из Украины
Усику не запрещено выезжать из Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик уедет из Украины для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

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Об этом сообщил в Twitter эксперт Майк Коппинджер.

Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.

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Надо отметить, что в военное время Александр Усик может вполне легально покинуть Украину – у него трое детей. Дочь Елизавета (2010 г.р.) и двое сыновей – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

Украинский боксер Василий Ломаченко не собирается покидать страну в ближайшее время. Он принял решение отказаться от титульного поединка с Джорджем Камбососом.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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