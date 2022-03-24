Наследник Ломаченко: украинский боксер из Белгород-Днестровского выиграл золото Чемпионата Европы

Дорога молодым! Пока Василий Ломаченко защищает Украину от рашистов, поставив профессиональную карьеру на второй план, его молодой и перспективный земляк Юрий Захареев продолжает покорять боксерский мир.
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19-летний представитель Белгород-Днестровского стал чемпионом Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. Золото в Хорватии Захареев завоевал в финальном поединке против валлийца Гарана Крофта в весовой категории до 71 кг. Впрочем этот успех абсолютно не стал неожиданность, так как Юрий Захареев действующий чемпион мира по боксу среди взрослых.
Чемпионат Европы (U-22) оказался также золотым для украинки Каролины Махно, которая победила в весовой категории до 75 кг. В общем на континентальных соревнованиях Украина завоевала 10 наград:
- Золото: Юрий Захареев (71 кг), Каролина Махно (75 кг)
- Серебро: Андрей Ефимович (48 кг), Иван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)
- Бронза: Эльмир Набиев (54 кг), Василий Ткачук (+92 кг), Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг), Алеся Крысюк (81 кг)
На профи-ринге свою карьеру продолжит Александр Усик, который покинул Украину во время войны для подготовки к следующему бою.