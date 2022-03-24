Ломаченко – кумир американських боксерів. Проспект із США мріє про бій проти легенди

23-річний Раян Гарсія заявив про бажання провести бій проти українського боксера Василя Ломаченка

Гарсія мріє про бій з Ломаченком / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодий та зухвалий проспект із США Раян Гарсія кинув виклик легендарному Василю Ломаченку, попри те, що український боксер відмовився залишати Україну під час війни заради продовження професійної кар'єри.

Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook

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Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарсія викликав Ломаченка на бій

Американський боксер мексиканського походження не соромився у висловлюваннях і заявив в інтерв'ю Boxingscene, що бій проти Ломаченка може вийти веселим:

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"Ломаченко чудово знає, що я можу вийти в ринг проти нього. Це був би чудовий бій, адже він нижчий за мене, але він би намагався чинити тиск. Думаю, на нас чекає веселий бій. Мені ж треба буде остерігатися його тиску та технічних навичок. Я з нетерпінням чекатиму цього бою."

Раян Гарсія – колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі. Але через відмову від обов'язкового захисту втратив титул.

Українські молоді боксери виграли 10 нагород чемпіонату Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років. Перемогу на турнірі здобув чинний чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв.