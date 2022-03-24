Ломаченко – кумир американських боксерів. Проспект із США мріє про бій проти легенди

Молодий та зухвалий проспект із США Раян Гарсія кинув виклик легендарному Василю Ломаченку, попри те, що український боксер відмовився залишати Україну під час війни заради продовження професійної кар'єри.
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Американський боксер мексиканського походження не соромився у висловлюваннях і заявив в інтерв'ю Boxingscene, що бій проти Ломаченка може вийти веселим:
"Ломаченко чудово знає, що я можу вийти в ринг проти нього. Це був би чудовий бій, адже він нижчий за мене, але він би намагався чинити тиск. Думаю, на нас чекає веселий бій. Мені ж треба буде остерігатися його тиску та технічних навичок. Я з нетерпінням чекатиму цього бою."
Раян Гарсія – колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі. Але через відмову від обов'язкового захисту втратив титул.
Українські молоді боксери виграли 10 нагород чемпіонату Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років. Перемогу на турнірі здобув чинний чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв.