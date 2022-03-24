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Ломаченко – кумир американских боксеров. Проспект из США мечтает о бое против легенды

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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24 марта, 12:50
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23-летний Райан Гарсия заявил о желании провести бой против украинского боксера Василия Ломаченко
Гарсия мечтает о бое против Ломаченко
Гарсия мечтает о бое против Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Молодой и дерзкий проспект из США Райан Гарсия кинул вызов легендарному Василию Ломаченко, несмотря на то, что украинский боксер отказался покидать Украину во время войны ради продолжения профессиональной карьеры.

Ломаченко – в теробороне
Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарсия вызвал Ломаченко на бой
Гарсия вызвал Ломаченко на бой

Молодой американский боксер мексиканского происхождения не стеснялся в выражениях и заявил в интервью Boxingscene, что у него против Ломаченко получился бы веселый бой:

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"Ломаченко прекрасно знает, что я могу выйти в ринг против него. Это был бы отличный бой, ведь он ниже меня, но он бы пытался оказывать давление. Думаю, нас ждет веселый бой. Мне же нужно будет остерегаться его давления и технических навыков. Я буду с нетерпением ждать этого боя."

Райан Гарсия – бывший временный чемпион мира по версии WBC в легком весе. Пояса лишился из-за отказа от обязательной защиты титула.

Украинские молодые боксеры выиграли 10 наград чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. Победу на турнире одержал действующий чемпион мира по боксу Юрий Захареев.

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легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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