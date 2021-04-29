Тайсон Ф'юрі опинився під канатами, і йому ще перепадає в голову

З боку кадри видаються дуже страшними. Насправді в такий спосіб Циганський король тренує шию перед ударами Ентоні Джошуа, а може, і Володимира Кличка

Ф'юрі, тренування для шиї / Фото: Instagram

Ентоні Джошуа буде вкрай важко відбити голову непереможному Тайсону Ф'юрі. Циганський король вирішив добряче зміцнити свою шию перед майбутнім боєм за звання абсолютного чемпіона світу, хоча він ще офіційно і не підтверджений.

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Тренажери і штанга – це, схоже, не для Ф'юрі. На зборі в Лас-Вегасі Тайсон завалився під канати – і в цей час тренер Хорхе Капетільо взявся правою рукою натискати на голову британця, що звисає з рингу, а Ф'юрі, лежачи на канвасі з заплющеними очима, відразу повертав її в початкове положення.

"Робота не припиняється. Мислення чемпіона", – так підписав це відео в Instagram мексиканець Хорхе Капетільо, що також належить до команди Енді Руїса-молодшого

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Нагадаємо, якщо раптом поєдинок Ф'юрі і Джошуа зірветься, то суперником Ентоні може стати Олександр Усик.

А проти Ф'юрі може вийти Кличко. "Є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг", – натякнув днями каналу SportArena на відновлення кар'єри легендарним українцем промоутер Олександр Красюк.

Та й сам Володимир Кличко дав зрозуміти, що повернеться в бокс після пандемії.