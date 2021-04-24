Після пандемії Володимир Кличко повернеться в бокс

Зірковий боксер натякнув фанатам, що повернеться на ринг, щойно завершиться пандемія. Кличко опублікував знімок на тлі рукавичок і залишив інтригуюче повідомлення

/ Фото: Facebook

Легендарний український боксер Володимир Кличко спантеличив уболівальників фото в соцмережах. На своїй сторінці у Facebook колишній чемпіон світу розмістив фото на тлі боксерських рукавичок, відповідаючи на питання ЗМІ, чим він займеться після завершення пандемії. Вболівальники вважають, що Володимир готується до повернення на ринг. Тим паче, що днями промоутер натякнув на незавершену справу.

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"Прислів'я говорить: "На зображенні написана більш ніж тисяча слів!" Suddeutsche Zeitung запитав мене, чого я чекаю найбільше, коли пандемія, нарешті, закінчиться...", – залишив під фото підпис Кличко.

Кличко востаннє боксував в квітні 2017 року, коли програв Ентоні Джошуа. На рахунку українця 64 перемоги (53 – нокаутом), і п'ять поразок (4 – нокаутом). До речі, Володимир може стати унікальним боксером, якщо відновить кар'єру. Справа в тому що Кличко був включений до Міжнародної зали слави боксуі може стати першим чинним боксером з Залу Слави.

Дивіться, як Володимир Кличко проводив спаринг з Евандером Холіфілдом:

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Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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