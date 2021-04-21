"Тихіше-тихіше, а то зараз вб'єш спаринг-партнера!" Кличко бушує на тренуваннях

За словами тренера Сергія Городничова, який нині займається з Кличком-молодшим, тому є що пред'явити на рингу в разі відновлення кар'єри

Давній друг Володимира Кличка боксер і тренер Сергій Городничов заявив, що знаменитий 45-річний українець перебуває в шикарній формі для повернення на профі-ринг.

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"Буває, дзвонить мені об 11-й вечора: "Серього, мені треба потренуватися о сьомій ранку". Ну, давай. Форма у нього шикарна, він же завжди тримає себе в тонусі. Красунчик! Видно, що у нього була невелика перерва. Але він такий хлопець – вмикається відразу, моментально. Заходить в ринг – для нього це як поле бою. Для нього немає різниці, з ким він стоїть. Завівся. "Тихіше-тихіше, – кажу йому, – а то зараз вб'єш спаринг-партнера", – розповів SportArena Сергій Городничов, бронзовий призер ЧС-1993 і учасник Олімпіади-1996, який раніше брав участь в різних тренувальних таборах Кличка і зараз співпрацює з ним

"Якщо вирішить повертатися, то йому є з чим повертатися"

Володимир і Віталій Клички / Фото: Братство Кличко

"Звичайно, я запитав у нього, чи повернеться він в ринг. Не сказав. Я дивлюся йому в очі, але там немає відповіді. Проте вогник горить", – додав Городничов

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Раніше Володимир Кличко розповів, що ще може відновити кар'єру заради рекорду. Свого часу Джордж Форман став чемпіоном світу у віці 45 років і 299 днів. Кличку-молодшому, який подумує перевершити це досягнення, зараз 45 років і 27 днів.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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