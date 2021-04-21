Нічний кошмар турбує Віталія Кличка. Американський боєць хоче взяти реванш

Супертяж Кріс Арреола не може забути поразку від українського боксера Віталія Кличка у 2009 році і досі хотів би закрити ту невдачу

Американський боксер суперважкої ваги Кріс "Нічний кошмар" Арреола (38-6-1, 33 KO) зізнався, що найбільше хотів би взяти реванш у колишнього чемпіона світу, українця Віталія Кличка. Раніше ми писали, що Віталій Кличко – справжній боєць, а Володимир навчився їм бути.

"Кого б я вибрав, якби міг взяти реванш за одну зі своїх поразок? Кличко. Дуже простий вибір. Я робив все, що міг, але Віталій Кличко був не просто занадто великим, а ще й розумним на рингу. Він рухався, проте не витрачав енергію даремно, якщо в цьому був сенс. У рингу він все робив методично і грамотно", – сказав Арреола The Porter Way Podcast

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Нагадаємо, що у 2009 році Кріс Арреола зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Після 10-го раунду рефері відмовився випускати 28-річного американця назад в ринг проти чемпіона WBC Віталія Кличка. Обличчя Кріса було сильно розбите.

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"Коли мене бив Кличко, я відчував, як цей засранець намагається пробити мені обличчя наскрізь. Начебто він був сфокусований на тому, що знаходиться за мною. Кличко... цей чувак просто зім'яв мене", – згадував пізніше Арреола

Реклама Віталій Кличко і Крис Арреола / Фото: Instagram

Раніше колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гіганта.

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