Чому колишня наречена кинула Кличка і відмовилася від дочки

Американська актриса розійшлася з боксером і відмовилася від власної доньки через депресію після пологів. Хейден двічі лежала в реабілітаційному центрі, але це не допомогло

Колишня наречена Володимира Кличка Хейден Панеттьєр взялася за голову і перестала з'являтися на сторінках жовтої преси в новинах з позначкою "скандал". Очевидно, акторка поборола психологічні проблеми, через які вона розійшлася з українським боксером і навіть кинула власну дочку.

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Панеттьер і Кличко почали зустрічатися в 2009 році. Через два роки вони розлучилися, але вже в 2013-му знову зійшлися. Другий період їх відносин тривав вже п'ять років, до 2018 року. За цей час у Володимира і Хейден народилася дочка Кайя-Євдокія, вони побралися і готувалися до весілля. Однак несподівано для всіх американка кинула боксера. Що ж стало причиною такої різкої зміни настрою Хейден?

Панеттьєр розповідала, що після народження Кайі в грудні 2014 року вона почала страждати від післяпологової депресії. Акторка не хотіла обговорювати цю тему зі ЗМІ, але відзначала, що "це був страшний період її життя".

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"Це те, що відчувають багато жінок", – розповідала вона в інтерв'ю Metro. – "Коли вам говорять про післяпологову депресію, ви думаєте, що це: "Я відчуваю негативні почуття до своєї дитини, я хочу ранити або заподіяти біль моїй дитинs". У мене ніколи, ніколи не було таких думок".

Ситуація була настільки серйозною, що в жовтні 2015 роки Хайден опинилася в реабілітаційному центрі, всього через 10 місяців після народження Кайі. Період в клініці позитивно позначився на стані американки, але поліпшення тривали недовго – вже в травні 2016 року його вдруге відправилася в реабілітаційний центр, що підтверджує серйозність її проблеми, пише thethings.com.

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Володимир весь цей час підтримував свою кохану, але післяпологова депресія настільки сильно вдарила по Хейден, що вона добровільно відмовилася від опіки над своєю дворічною донькою. Це рішення не було нав'язано їй Володимиром, з яким вона дружить донині, незважаючи на розставання. До речі, в березні колишня наречена Кличка показалася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера.

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