Тайсон Ф'юрі поліз на стіл танцювати після новини про реванш з Кличком

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram
Ох, уже скоріше б Тайсон Ф'юрі вийшов у ринг проти Ентоні Джошуа, щоб посперечатися за титул абсолютного світу в суперважкій вазі. Інакше в очікуванні цього бою Циганський король може просто з'їхати з глузду!
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Ви тільки подивіться, що коїть непереможний чемпіон світу за версією WBC в своєму готельному номері в Лас-Вегасі!
Чоловіки, кажете, не танцюють? Ф'юрі зі зростом 206 см і вагою далеко за центнер виліз на стіл, щоб довести протилежне.
З тим, що Тайсон нині у відмінній формі, після цього відео не посперечаєшся.
"Це Вегас, крихітко!" – підписав цей танець у себе в Instagram Тайсон Ф'юрі
Якщо ж раптом поєдинок Ф'юрі і Джошуа зірветься, то суперником останнього може стати Олександр Усик.
А проти Ф'юрі може вийти Кличко. "Є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг", – натякнув днями каналу SportArena на відновлення кар'єри легендарним українцем промоутер Олександр Красюк.
Та й сам Володимир Кличко напередодні дав зрозуміти, що повернеться в бокс після пандемії.
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