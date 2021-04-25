Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Тайсон Ф'юрі поліз на стіл танцювати після новини про реванш з Кличком

25 квітня, 23:47

Олег Люлька Олег Люлька

Без боїв Циганський король потихеньку божеволіє. Скандальному британському боксеру потрібно терміново влаштувати поєдинок – якщо не з Джошуа, то з Кличком

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Ох, уже скоріше б Тайсон Ф'юрі вийшов у ринг проти Ентоні Джошуа, щоб посперечатися за титул абсолютного світу в суперважкій вазі. Інакше в очікуванні цього бою Циганський король може просто з'їхати з глузду!

Реклама

Читайте також: Ф'юрі відривається в Лас-Вегасі, поки промоутер шукає місце бою з Джошуа

Ви тільки подивіться, що коїть непереможний чемпіон світу за версією WBC в своєму готельному номері в Лас-Вегасі!

Чоловіки, кажете, не танцюють? Ф'юрі зі зростом 206 см і вагою далеко за центнер виліз на стіл, щоб довести протилежне.

З тим, що Тайсон нині у відмінній формі, після цього відео не посперечаєшся.

"Це Вегас, крихітко!" – підписав цей танець у себе в Instagram Тайсон Ф'юрі

Реклама

Якщо ж раптом поєдинок Ф'юрі і Джошуа зірветься, то суперником останнього може стати Олександр Усик.

А проти Ф'юрі може вийти Кличко. "Є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг", – натякнув днями каналу SportArena на відновлення кар'єри легендарним українцем промоутер Олександр Красюк.

Та й сам Володимир Кличко напередодні дав зрозуміти, що повернеться в бокс після пандемії.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бокс Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відео
Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник: відеоБокс
Я знову закохалася: колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гіганта
Я знову закохалася: колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гігантаБокс
175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударом
175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударомБокс
Спадкоємець Кличків у Німеччині вирубив українського поляка: відео нокауту
Спадкоємець Кличків у Німеччині вирубив українського поляка: відео нокаутуБокс
Дивовижна поразка Усика: його побив боксер, який зараз виступає на шість категорій нижче
Дивовижна поразка Усика: його побив боксер, який зараз виступає на шість категорій нижчеБокс
Українця з рингу винесли на ношах: Редкач корчився від болю після дивного нокауту
Українця з рингу винесли на ношах: Редкач корчився від болю після дивного нокаутуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти