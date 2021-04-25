Тайсон Ф'юрі поліз на стіл танцювати після новини про реванш з Кличком

Без боїв Циганський король потихеньку божеволіє. Скандальному британському боксеру потрібно терміново влаштувати поєдинок – якщо не з Джошуа, то з Кличком

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Ох, уже скоріше б Тайсон Ф'юрі вийшов у ринг проти Ентоні Джошуа, щоб посперечатися за титул абсолютного світу в суперважкій вазі. Інакше в очікуванні цього бою Циганський король може просто з'їхати з глузду!

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Ви тільки подивіться, що коїть непереможний чемпіон світу за версією WBC в своєму готельному номері в Лас-Вегасі!

Чоловіки, кажете, не танцюють? Ф'юрі зі зростом 206 см і вагою далеко за центнер виліз на стіл, щоб довести протилежне.

З тим, що Тайсон нині у відмінній формі, після цього відео не посперечаєшся.

"Це Вегас, крихітко!" – підписав цей танець у себе в Instagram Тайсон Ф'юрі

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Якщо ж раптом поєдинок Ф'юрі і Джошуа зірветься, то суперником останнього може стати Олександр Усик.

А проти Ф'юрі може вийти Кличко. "Є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг", – натякнув днями каналу SportArena на відновлення кар'єри легендарним українцем промоутер Олександр Красюк.

Та й сам Володимир Кличко напередодні дав зрозуміти, що повернеться в бокс після пандемії.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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