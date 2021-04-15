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Ф'юрі відривається в Лас-Вегасі, поки промоутер шукає місце бою з Джошуа

15 квітня, 12:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Чемпіон світу з боксу в суперважкій дивізіоні за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі приїхав в Лас-Вегас зі своїм тренером Хорхе Капетілло

Неординарний боксер Тайсон Ф'юрі найближчим часом збирається вийти на ринг. Причому, британець і його батько заявляють, що мають намір битися незалежно від того, хто буде суперником "Циганського короля". Тим часом, на бій Джошуа і Ф'юрі не можуть знайти гроші. Промоутер Едді Гірн поки що безуспішно намагається знайти місце і спонсора масштабного заходу.

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Тайсон ж не сумує і відправився в Лас-Вегас для проведення табору. Поки що він не повідомляв, чи збирається відвідати казино, а ось тренування вже почав. Минулої ночі колишній кривдник Володимира Кличка показав, як займається на лапах зі своїх наставником і катменом Хорхе Капетілло.

Днями Ф'юрі висловився про бій Усика і Джойса. Також одіозний спортсмен вирішив серйозно почистити свою сторінку в Instagram, де залишається всього кілька постів. При цьому до кожного нового він додає текст про боже благословення.

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Трохи раніше британський чемпіон у своїй оригінальній манері привітав усіх з католицьким Великоднем.

Якщо ж раптом поєдинок Джошуа і Ф'юрі зірветься, то українець Олександр Усик цілком може вийти на титульний бій проти Ентоні.

Читайте також: Майк Тайсон проти Тайсона Ф'юрі – це не фантастика.

Згадаймо, як Тайсон і інші люди боксу знімалися в оригінальному кліпі:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram
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бокс Лас-Вегас Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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