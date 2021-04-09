Кролик-Усик наганяє на людей пекельну нудьгу. Ф'юрі в шоці від нашого боксера

Батько чемпіона вважає, що бій Усика і Джойса буде дуже нудним

Батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі розповів, що чекає від можливого бою Олександра Усика проти Джо Джойса. Джон Ф'юрі впевнений, що Джойс доставить величезні проблеми українському боксерові.

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"Це буде найжахливіший бій, який коли-небудь бачила публіка. Як колишній крузер може здолати танка на кшталт Джо Джойса? З атлетичним і великим двометровим хлопцем, 115-кілограмовим гігантом, який може битися всі 12 раундів.

Як Усик переможе Джойса? Якщо він буде бігати по рингу 12 раундів, немов кролик, наганяючи на людей пекельну нудьгу, то навіщо виходити на поєдинок?"

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"Якщо ж боксери почнуть рубатися, то Джойс створить проблеми будь-кому. Він стане проблемою навіть для Тайсона. Якби Тайсон не був таким майстерним, ми б уникали його.

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Джойс – один з кращих боксерів світу, що він доведе. Він провів невелику кількість боїв і виграв все, що можна. Він стукає в двері, щоб побитися за титул. Я вважаю, що у нього є хороші шанси з будь-ким. Його бій з Усиком – це невідповідність. Джо занадто великий для нього.

Якщо публіка хоче занудьгувати до смерті через людину, яка буде бігати всю ніч, уникаючи обмінів, то я думаю, що це буде саме такий бій", – заявив Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналі Boxing Social .

До речі, сьогодні Усик показав новий імідж.

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