Чемпіонські розклади Усика: можливий реванш з Чісорою

Промоутер Едді Гірн розповів про розклади в боксі в разі якщо чемпіонський титул за версією WBO чемпіон не захоче захищати в поєдинку проти Олександра Усика.

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В такому випадку переможець бою Усик – Джойс зустрінеться з переможцем бою Паркер – Чісора!

"Для Чісори це абсолютно останній шанс. Дерек видав неймовірні виступи проти Ділліана Уайта і Карлоса Такама, останній бій з Усиком був відмінним. Його з Паркером стилі будуть чудово поєднуватися, а переможця чекає велика нагорода", – цитує Гірна Boxing Scene. Поєдинок Паркер – Чісора відбудеться 1 травня.

Нагадаємо, що восени минулого року Усик і Чісора вже зустрічалися. Бій пройшов всі відведені 12 раундів і Усик здобув перемогу за очками. Він став претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Британець повинен провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. І не факт, що абсолютний чемпіон потім захоче битися з Усиком.

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