Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Фьюри отрывается в Лас-Вегасе, пока промоутер ищет место боя с Джошуа

15 апреля, 12:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе по версии WBC британец Тайсон Фьюри приехал в Лас-Вегас со своим тренером Хорхе Капетилло

Неординарный боксер Тайсон Фьюри в ближайшее время собирается выйти на ринг. Причем, британец и его отец заявляют, что намерены драться независимо от того, кто будет соперником "Цыганского короля". Тем временем, на бой Джошуа и Фьюри не могут найти деньги. Промоутер Эдди Хирн пока что безуспешно пытается найти место и спонсора масштабного мероприятия.

Реклама

Тайсон же не унывает и отправился в Лас-Вегас для проведения лагеря. Пока что он не сообщал, собирается ли посетить казино, а вот тренировки уже начал. Минувшей ночью бывший обидчик Владимира Кличко показал, как занимается на лапах со своих наставником и катменом Хорхе Капетилло.

На днях Фьюри высказался о бое Усика и Джойса. Также одиозный спортсмен решил серьезно почистить свою страничку в Instagram, где остается всего несколько постов. При этом к каждому новому он добавляет текст о божьем благословении.

Реклама

Чуть ранее британский чемпион в своей оригинальной манере поздравил всех с католической Пасхой.

Если же вдруг поединок Джошуа и Фьюри сорвется, то украинец Александр Усик волне может выйти на титульный бой против Энтони.

Читайте также: Майк Тайсон против Тайсона Фьюри – это не фантастика.

Вспомним, как Тайсон и другие люди бокса снимались в оригинальном клипе:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Лас-Вегас Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фото
Это был неподдельный ужас – бывшая невеста Кличко показала старое фотоБокс
Кличко едва не умер в коме: самое странное поражение украинской легенды
Кличко едва не умер в коме: самое странное поражение украинской легендыБокс
Эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку
Эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковкуБокс
Кличко в карантин улетел: Я все еще учусь
Кличко в карантин улетел: Я все еще учусьБокс
Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика
Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере УсикаБокс
Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиков
Так его еще никто не бил: непобедимого россиянина нокаутировали на глазах у родных болельщиковБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять