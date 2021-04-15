Фьюри отрывается в Лас-Вегасе, пока промоутер ищет место боя с Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе по версии WBC британец Тайсон Фьюри приехал в Лас-Вегас со своим тренером Хорхе Капетилло

Неординарный боксер Тайсон Фьюри в ближайшее время собирается выйти на ринг. Причем, британец и его отец заявляют, что намерены драться независимо от того, кто будет соперником "Цыганского короля". Тем временем, на бой Джошуа и Фьюри не могут найти деньги. Промоутер Эдди Хирн пока что безуспешно пытается найти место и спонсора масштабного мероприятия.

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Тайсон же не унывает и отправился в Лас-Вегас для проведения лагеря. Пока что он не сообщал, собирается ли посетить казино, а вот тренировки уже начал. Минувшей ночью бывший обидчик Владимира Кличко показал, как занимается на лапах со своих наставником и катменом Хорхе Капетилло.

На днях Фьюри высказался о бое Усика и Джойса. Также одиозный спортсмен решил серьезно почистить свою страничку в Instagram, где остается всего несколько постов. При этом к каждому новому он добавляет текст о божьем благословении.

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Чуть ранее британский чемпион в своей оригинальной манере поздравил всех с католической Пасхой.

Если же вдруг поединок Джошуа и Фьюри сорвется, то украинец Александр Усик волне может выйти на титульный бой против Энтони.

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Вспомним, как Тайсон и другие люди бокса снимались в оригинальном клипе:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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