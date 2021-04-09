Немає грошей на бій Джошуа – Ф'юрі! Поєдинок не можуть організувати в такому кліматі

У березні чемпіони суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа уклали контракт на об'єднавчий бій, а точніше відразу на два. Однак тепер батько власника пояса WBC Тайсона Ф'юрі, Джон Ф'юрі, поскаржився на брак фінансування найочікуванішого поєдинку року.

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"Промоутери не можуть його організувати в такому кліматі, як у Саудівській Аравії. На це немає грошей. Ніхто не хоче платити такі гроші без уболівальників. Тільки у саудівців є гроші, а вони не поспішають підвищувати вартість. Я скажу вам чому: зовсім не підходящий час. Та ми однаково будемо битися. Нам платять", – сказав Ф'юрі-старший YouTube-каналі Boxing Social

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, перший об'єднавчий поєдинок між британськими чемпіонами Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа має пройти влітку 2021-го – між футбольним Євро-2020 й Олімпіадою. В ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді чи грудні. А в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

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На рахунку Ф'юрі 30 перемог в профі, зокрема 21 – нокаутом, і одна нічия. У Джошуа 23 перемоги, зокрема 21 – нокаутом, і одна поразка.

Раніше Ф'юрі вразив своїм виглядом після пивних запоїв.

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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