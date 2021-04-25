Кличко таке і не снилося: божевільні гонорари Ф'юрі і Джошуа на Сході перевищать очікування

Британські боксери за об'єднавчий чемпіонський бій у суперважкій вазі в 2021 році в Саудівській Аравії зароблять не менше 150 мільйонів доларів

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Найбільш очікуваний бій в світовому боксі ніяк не вдається організувати. Промоутери Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі практично про все домовилися, а ще взимку гонорари Ф'юрі і Джошуа розсекретили в Британії. Тоді називалася сума в 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 138 млн доларів), яку боксери поділять навпіл. Однак, виявляється, призовий фонд перевищить її.

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Журналісти сайту ESPN стверджують, що на гонорари піде більше. Очікується, що бійці зароблять не менше 150 мільйонів доларів, а самим місцем "суперфайту" повинна стати Саудівська Аравія. Хоча ще недавно говорили, що на бій Джошуа – Ф'юрі не можуть знайти гроші. Втім, не дарма ж знаменитий промоутер Едді Гірн об'їздив чи не півсвіту, щоб забезпечити бійцям величезні суми.

Припускають, що за 75 "лимонів" отримає і Ентоні, і Тайсон, а ще кілька мільйонів підуть на "дрібні витрати" спортсменам в андеркарті. Якщо переговори на Близькому Сході завершаться успішно, то поєдинок може відбутися вже в кінці липня.

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: YouTube

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Раніше Джошуа за бій з американцем Енді Руїсом заробив 60 мільйонів доларів. А ось за зустріч у 2015 році з Володимиром Кличком британець, як і українець, отримав "всього" близько 20 млн.

Згадаймо, як Тайсон поводився перед поєдинком з Деонтеєм Вайлдером:

Вайлдер – Ф'юрі: зважування перед боєм Відео: Reuters

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