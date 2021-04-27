Усик проти Джошуа вже в наступному бою – несподівана заява промоутера Ф'юрі

Олександр Усик несподівано може отримати бій за три чемпіонські пояси. Через затягування переговорів промоутер пропонує зробити наступним суперником українця Ентоні Джошуа

Олександр Усик / Фото: Instagram

Затягування переговорів між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі змусило промоутерів шукати нові варіанти. Боб Арум, який займається справами Ф'юрі, запропонував альтернативний варіант, при якому найбільше виграє Олександр Усик.

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"Може нам і зовсім краще вдихнути життя в Деонтея Вайлдера? Чим не варіант? Ф'юрі проведе третій бій з Вайлдером, а тим часом Джошуа битиметься зі своїм обов'язковим претендентом Олександром Усиком?", – заявив глава Top Rank в інтерв'ю BoxingScene.

Арум незадоволений, що контракт на бій Ф'юрі – Джошуа досі не підписаний, хоча Едді Хірн обіцяв завершити угоду ще на минулому тижні. Бій планують провести в кінці липня або початку серпня в Саудівській Аравії, а боксери поділять між собою призовий фонд у 150 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі поліз на стіл танцювати після новини про реванш з Кличком. Без боїв Циганський король потихеньку божеволіє. Скандальному британському боксеру потрібно терміново влаштувати поєдинок – якщо не з Джошуа, то з Кличком.

Усик і його пояс WBC:

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

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