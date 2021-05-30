Таким хуком і голову відбити можна! Жорсткий нокаут у Вегасі

Азінга Фузіле з ПАР несподівано здолав британця Мартіна Джозефа Ворда і став офіційним претендентом на вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF

Фузіле знищив у ринзі Ворда / Фото: Getty Images

Один з найяскравіших боксерських нокаутів вікенду відбувся в Лас-Вегасі, де Азінга Фузіле з ПАР в сьомому раунді вимкнув британця Мартіна Джозефа Ворда. Хоча фаворитом поєдинку у аналітиків вважався Ворд.

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Уже в четвертому раунді африканець на прізвисько "Golden Boy" відправив Ворда в нокдаун. Пізніше британець травмував ногу і став, в буквальному сенсі, хлопчиком для биття для Фузіле.

Нарешті, в сьомому раунді Фузіле зустрів Ворда жорстким правим хуком у голову, після якого британець, хапаючись за канати, ледь зміг встати з колін. Однак кут Ворда, обличчя якого стікало кров'ю, викинув білий прапор, вирішивши не ризикувати здоров'ям спортсмена.

Завдяки перемозі над Вордом Фузіле став обов'язковим претендентом на вакантний титул IBF. У бою за цей пояс африканець зустрінеться з переможцем поєдинку між росіянином Шавкатом Рахімовим і японцем Кенічі Огавою, які поб'ються 17 липня.

Нагадаємо, там же, в Лас-Вегасі, непереможний Хейні розтрощив колишнього суперника Ломаченка Лінареса і кинув виклик Лопесу.