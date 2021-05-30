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Кадиров пообіцяв піти у відставку, якщо його скандальний син-боксер програє блогеру

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 травня, 17:35
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Утім, опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов відмовляється битися з Кадировим-молодшим, заявляючи, що цьому сімейству спочатку треба "перемогти зайву вагу"
Кадиров викликав Абдурахманова на бій зі своїм сином
Кадиров викликав Абдурахманова на бій зі своїм сином / Фото: YouTube

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв залишити свою посаду, якщо опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов переможе в бою його 13-річного сина Адама.

Під час запису влогу про збір полуниці Кадиров пригадав, що Абдурахманов якось назвав його сина "мішком".

"Ти не побоявся б з ним побитися?" – запитав під час ефіру Кадиров сина

"Клянуся Господом, не побоявся б", – відповів Адам

На що Кадиров заявив, що "виклик кинуто" і пообіцяв залишити свою посаду – в разі поразки сина.

Незабаром Абдурахманов записав відео є відповіддю, заявивши, що сімейству Кадирових спочатку треба "перемогти свою зайву вагу".

"Єдине змагання, в якому ви можете мене перемогти – поїдання котлет", – додав блогер

Відзначимо, що Абдурахманов в 2015-му вимушено покинув Росію через конфлікт з племінником Кадирова Ісламом. У Чечні йому була оголошена кровна помста.

Що стосується сина Кадарова Адама, то він відомий сумнівними успіхами в боксі. Наприклад, недавно Кадирову-молодшому подарували перемогу, коли побачили, що його гамселить суперник.

Пізніше знайшлося відео постановочного бою сина Кадирова: суперник навіть не пручався.

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