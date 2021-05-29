Хитався, як п'яний: боксер не міг встати на ноги після брутального нокауту

Колишній чемпіон світу за версією WBC Silver 40-річний нігерійський ветеран боксу Оланреваджу Дуродола нагадав про себе, здобувши яскраву перемогу над маловідомим представником Танзанії Шабаном Джонго Джонго.
Уже в другому раунді Дуродола відправив суперника в нокаут. Той, правда, намагався піднятися на ноги, але відразу ж незграбно завалився на спину. Рефері без роздумів завершив бій, зафіксувавши перемогу нігерійця.
Дуродола захистив титул чемпіона Африки за версією ABU, яким він володіє з 2020 року. Для нігерійця ця перемога стала 35-ю в кар'єрі при восьми поразках. У свої кращі роки він боксував проти таких опонентів як Тобісу Мчуну, Дмитро Кудряшов, Майріс Бріедіс, Кшиштоф Влодарчик.
Яскраві нокаути:
- Ось це сенсація: небитого чемпіона брутально нокаутували і відібрали титул
- Українця нокаутували в Москві після забороненого удару
- 51-річний боксер вирубив суперника в першому раунді. А Кличко все думає про повернення
- Боксера паралізувало після 12-го нокауту поспіль
- Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)