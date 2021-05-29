Хитався, як п'яний: боксер не міг встати на ноги після брутального нокауту

Ексчеміпон у колишній вазі Олександра Усика продовжує штампувати перемоги, але вже на рівні Африки – на цей раз Оланреваджу Дуродола розібрався з Шабаном Джонго Джонго

Оланреваджу Дуродола знищив Шабана Джонго Джонго

Колишній чемпіон світу за версією WBC Silver 40-річний нігерійський ветеран боксу Оланреваджу Дуродола нагадав про себе, здобувши яскраву перемогу над маловідомим представником Танзанії Шабаном Джонго Джонго.

Уже в другому раунді Дуродола відправив суперника в нокаут. Той, правда, намагався піднятися на ноги, але відразу ж незграбно завалився на спину. Рефері без роздумів завершив бій, зафіксувавши перемогу нігерійця.

Дуродола захистив титул чемпіона Африки за версією ABU, яким він володіє з 2020 року. Для нігерійця ця перемога стала 35-ю в кар'єрі при восьми поразках. У свої кращі роки він боксував проти таких опонентів як Тобісу Мчуну, Дмитро Кудряшов, Майріс Бріедіс, Кшиштоф Влодарчик.